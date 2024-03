Non c'è pace a Salerno: fiamme nella notte, "strage" di auto a Fuorni Almeno 4 veicoli distrutti e altri tre danneggiati: indaga la Polizia

Continuano ad essere illuminate dalle fiamme le notti salernitane. Dopo l'incendio di via Parmenide, altro grave rogo in città: questa volta nei pressi del Parco di via Monticelli, a Fuorni.

Almeno quattro auto - stando ad una prima ricostruzione - sarebbero state gravemente danneggiate (alcune totalmente distrutte) dal fuoco. Altre tre invece avrebbero riportato danni.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno. Sul posto anche la Polizia e gli agenti della Municipale, che hanno avviato le indagini.