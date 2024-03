Sant'Arsenio: cade da una scala in casa, perde la vita 70enne Il suo cuore ha smesso di battere nell'ospedale di Polla

Non ce l'ha fatta il 70enne di Sant'Arsenio che venerdì era caduto da una scala all'interno della sua abitazione. L'uomo, probabilmente a causa di un malore, è caduto mentre stava svolgendo lavori domestici, battendo la testa. Trasportato d'urgenza nell'ospedale "Curto" di Polla, era stato ricoverato in Rianimazione. Ma nonostante l'impegno messo in campo dai medici del presidio ospedaliero del Vallo di Diano, il suo cuore ha smesso di battere. Domani, lunedì 1° aprile, sono in programma i funerali nella chiesa di Santa Maria Maggiore.