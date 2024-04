Controlli rafforzati a Salerno, operativi anche gli specialisti dei pompieri Il Nucleo batteriologico, chimico e radiologico dei caschi rossi

Dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dello scorso 27 marzo, la Prefettura di Salerno ha disposto una serie di controlli rafforzati per le festività di Pasqua.

In azione in questo giorno del Lunedì in Albis anche gli specialisti dei vigili del fuoco: i caschi rossi, oltre ad assicurare il soccorso tecnico urgente, hanno predisposto squadre dedicate in assetto N.B.C.R. (Nucleo Batteriologico, Chimico e Radiologico) per contrastare ogni scenario.

"I dispositivi di intensificazione e sensibilizzazione delle attività di vigilanza e controllo sono stati attivati a scopo precauzionale, sono volti a rinforzare i presidi di sicurezza a beneficio delle comunità residenti e dei tanti turistine visitatori che giungeranno sul territorio durante le festività pasquali", hanno sottolineato dal comando provinciale.