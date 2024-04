Giffoni, precipita in una scarpata con l’auto: grave 58enne L’uomo è stato recuperato dagli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di Pasquetta a Giffoni Valle Piana. Un 58enne, per cause ancora ignote, è finito fuori strada con l'auto, precipitando in una scarpata. La centrale operativa del 118 ha avvisato gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

La vettura, dopo essere finita fuori strada, è precipitata in un scarpata nei pressi di via Polongone. Una squadra del CNSAS di presidio proprio a Giffoni si è immediatamente portata sul posto assieme al Soccorso Montano Dedalo rinvenendo l’uomo al di fuori dell’autovettura. I sanitari del 118 arrivati anch’essi in loco assieme al Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS hanno provveduto a stabilizzare l’uomo e trasportarlo in barella sulla strada a valle dove c’era l’ambulanza 118 ad attenderlo. L’uomo, 58enne, è stato trasferito all’ospedale Ruggi e d’Aragona di Salerno in condizioni critiche.