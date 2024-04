Controlli rafforzati a Pasqua, il bilancio dell'attività della Questura Agenti in attività su tutto il territorio salernitano

Così come deciso in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, durante le festività pasquali sono stati intensificati i controlli anche a Salerno. Il questore di Salerno, ha predisposto l’intensificazione dei servizi su tutto il territorio.

"Le pattuglie hanno concentrato particolarmente l’attenzione sui luoghi di culto e sulle zone di massima concentrazione di cittadini e di turisti: i controlli hanno riguardato l’area portuale salernitana e le stazioni ferroviarie, nonché tutti i pubblici locali - si legge nella nota stampa della questura -. I controlli interforze iniziati venerdì e proseguiti fino a lunedì di Pasquetta, si sono concentrati sia in periferia che nel centro cittadino Salernitano e nei principali centri della provincia".

Questo il bilancio complessivo comunicato dalla Polizia: controllate 515 persone di cui 76 con precedenti di polizia; 14 extracomunitari, 6 esercizi pubblici, n.210 veicoli, 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari.