Feto morto durante il parto: indagati 5 medici dell'ospedale Ruggi D'Aragona La donna avrebbe chiesto un parto cesareo avendo avuto già due gravidanze difficili

Cinque medici dell'ospedale ruggi d'aragona di salerno sono indagati per la vicenda del neonato morto tra lo scorso 24 e 25 agosto durante le fasi del parto.

la Procura di Salerno ha chiuso l’inchiesta in merito, l’ipotesi è di omicidio colposo. Secondo i risultati dell'autopsia il feto sarebbe morto per anossia fetale ed emorragia subdurale e subaracnoidea, procurate intra partum”. La famiglia, residente a Scafati, presentò denuncia. la donna arrivò in ospedale alla 26esima settimana, la diagnosi minaccia di parto prematuro. Avendo avuto precedentemente due gravidanze critiche, perdendo già un bambino, avrebbe chiesto il cesareo, ma i medici intervennero con un parto naturale, conclusosi tragicamente.