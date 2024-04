Capaccio: uomo investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali Il 77enne, condotto in ospedale, ha riportato ferite alla testa e al volto

E' stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale della Repubblica a Capaccio Paestum, paura per un 77enne portato in ospedale. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha condotto il ferito all'ospedale di vallo della Lucania.

Il 77enne ha riportato ferite alla testa ed un trauma facciale. Gli agenti di polizia municipale hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro che ricostruire la dinamica di quanto accaduto.