Centro massaggi a luci rosse scoperto dalla Polizia di Salerno L'alcova del sesso gestita da donne di nazionalità cinese: all'interno anche il "viagra asiatico"

Scoperto e sequestrato dalla Polizia di Salerno un centro massaggi in via Galdi, gestito da donne asiatiche. Il provvedimento è scattato dopo un'attività di osservazione da parte degli agenti della Squadra mobile, che hanno notato un insolito flusso di uomini che frequentavano il centro.

All'interno, secondo la ricostruzione degli investigatori, una vera e propria alcova a luci rosse con attività di prostituzione pubblicizzata anche online, con foto di donne in pose provocanti pubblicate sui siti erotici.

I poliziotti hanno inoltre sequestrato ingenti somme di denaro, pillole cinesi per migliorare le perfomances sessuali ed i letti. All'interno gli agenti hanno sorpreso una cinese di 41 anni, irregolare sul territorio nazionale.

"L'attività - si legge in una nota stampa della Polizia - si innesta in un più ampio quadro di attività che il questore di Salerno ha disposto, sia a scopo preventivo che repressivo, volta a dare immediate risposte alle istanze di sicurezza dei cittadini: a questi ultimi, è rivolto il costante invito da parte del questore di fare segnalazioni alla Polizia di Stato di situazioni che destano allarme, anche ricorrendo all’app Youpol".