Scomparso a Torino, ritrovato morto il cilentano Aniello De Marino Il cadavere rinvenuto sotto un albero

Si è conclusa drammaticamente la ricerca del 58enne di Vallo Scalo Aniello De Marino, scomparso da Torino lo scorso 8 luglio. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato il due aprile scorso sotto un ponte della ferrovia sulla Statale 11. L'uomo era stato avvistato in quella zona per l'ultima volta. A fare la tragica scoperta alcuni operai. Il corpo senza vita era sotto un albero.

L'identificazione è stata possibile grazie ai documenti che il 58enne aveva in tasca. Da chiarire ora le cause del decesso. Sconvolti i familiari che si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l'ha visto per ritrovare il proprio caro.