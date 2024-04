Carabinieri morti a Campagna, la premier Meloni: "Inconcepibile, fare chiarezza" Il comandante generale dell'Arma, Luzi: ragazzi straordinari

"Due giovani carabinieri che amavano la loro divisa, caduti in servizio in maniera inconcepibile. Un dramma su cui spero si faccia presto chiarezza, accertando ogni eventuale responsabilità. Grazie per aver servito l'Italia con onore, che la terra vi sia lieve". Questo il messaggio che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affidato ai social a proposito della tragedia dei due carabinieri morti a Campagna.

Questa mattina in Puglia le esequie dei giovani militari. Folla e dolore, con la commossa partecipazione delle istituzioni civili, militari e religiose.

"La cattedrale stracolma da il senso di quanto la gente ha partecipato al dolore. Dobbiamo riflettere su questo momento". Così il comandante generale dei carabinieri, generale Teo Luzi, al termine dei funerali di Francesco Pastore.

"Su questa terra possiamo fare poco per contrastare la morte, ma possiamo fare tanto per lenire il dolore di queste famiglie. Ci vorrà tempo, anni. Ma i carabinieri non lasceranno soli i suoi familiari. Io non lo conoscevo personalmente ma chiedendo a tutti mi sono fatto l'idea di un ragazzo straordinario. Vedo una foto del papà carabiniere con il figlio carabiniere. Ed è una foto significativa. Era un ragazzo attaccato alla divisa e che amava il suo lavoro", le parole della guida dell'Arma.