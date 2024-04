Cava de' Tirreni: donna investita e uccisa da un camion Il conducente del mezzo pesante è fuggito via

Tragedia questa mattina a Cava de’ Tirreni, in via Aniello Salsano. Una donna è stata investita, per cause ancora da ricostruire, da un camion ed è morta a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente del mezzo pesante è fuggito via dopo aver travolto l'anziana.

La donna è stata soccorsa sul posto e portata al pronto soccorso dell’ospedale metelliano dove però ha perso la vita. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine alla caccia del pirata della strada che si è dato alla fuga.