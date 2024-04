Cava, è caccia al camion pirata che ha ucciso Rosa Apicella Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza, indaga la polizia locale

Gli agenti della Polizia Locale di Cava de' Tirreni stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per provare a identificare il camion che, nella mattinata di ieri, ha travolto e ucciso la 69enne Rosa Apicella. Il mezzo pesante, dopo l'incidente, si è dato alla fuga. Sin dalle prime ore i caschi bianchi hanno avviato le indagini per provare a far luce sull'accaduto che ha scosso l'intera comunità metelliana.

L'incidente è avvenuto in via Aniello Salsano, nella frazione di Pregiato. La donna è stata colpita in pieno da un camion che, dopo averla investita, ha proseguito la sua corsa verso la strada che conduce ai Cappuccini. La donna è deceduta in ospedale a Salerno. Ora è caccia al camionista pirata.

Intanto il Comune di Cava de' Tirreni ha espresso il suo cordoglio alla famiglia per quanto accaduto. "Il sindaco Vincenzo Servalli e l'intera Amministrazione comunale, partecipano al dolore che ha colpito la Famiglia della Signora Rosa Apicella, vittima di un tragico incidente nella giornata di sabato scorso che ha sconvolto la Comunità di San Giuseppe al Pennino e l'intera Città ed esprimono le più sentite condoglianze ai tre figli Maria, Vincenzo e Antonio, ai nipoti e familiari tutti", si legge nella nota diffusa dall'Ente.