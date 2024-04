Scafati, molesta una bambina in villa comunale: sospettato un 80enne Il sindaco: "Presto arriveranno anche i custodi ma serve una cultura nuova"

C'è un sospettato per le presunte molestie ai danni di una bambina avvenute nella mattinata di ieri in villa comunale a Scafati. I carabinieri della locale Tenenza ed i colleghi del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno identificato un anziano che, secondo quanto denunciato dai familiari della piccola, avrebbe cercato di adescarla e di avere un contatto fisico. Le urla della bambina hanno richiamato le attenzioni dei genitori che sono prontamente intervenuti. L'uomo si è dileguato ma le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona lo avrebbero immortalato. Da quanto si apprende si tratta di un 80enne, la cui posizione è ora al vaglio dei carabinieri che stanno effettuando ulteriori accertamenti per chiudere definitivamente il cerchio.

Sui social il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti ha affermato che "l'anziano è stato identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore" e che "il sistema di videosorveglianza si conferma efficiente". "Ora tocca alla giustizia a fare il suo corso. Le telecamere funzionano, ho chiesto alla nostra Polizia Municipale maggiore presenza e controllo anche in Villa e in settimana si provvederà anche alla delibera per i custodi/guardiani percettori del reddito di cittadinanza per aggiungere un ulteriore tassello sicurezza lì, pur consapevoli che circa 30.000 metri quadri di Parco non potranno essere controllati da un custode. Noi facciamo il nostro...poi abbiamo bisogno di una cultura nuova: ognuno di noi deve sentirsi parte di una comunità che dimostra civiltà, rispetto e legalità in questo paese", le parole del primo cittadino.