Incidente mortale a Cava: la verità dall' autopsia sulla 69enne Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale, registratosi in via Aniello Salsano, a Cava de' Tirreni, sabato scorso, investita e uccisa la 69enne Rosa Apicella.

Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. E' caccia all'autista del camion pirata che dopo l'incidente è fuggito via, senza prestare soccorso.

La donna, riversa sull'asfalto è stata poi travolta da un'auto che stava sopraggiungendo, il conducente ha detto di non essere stato in grado di evitarla. La salma resta sotto sequestro, in queste ore l'autopsia all'ospedale Ruggi di Salerno.