Battipaglia, blitz della Polizia Locale: sanzionata ed allontanata prostituta Era già stata allontanata lo scorso 12 aprile, informata la Questura

Gli agenti della Polizia Locale di Battipaglia, diretti dal generale Fausto Ciriaco Troisi, nella serata di ieri hanno bloccato e sanzionato una prostituta di nazionalità albanese di 35 anni. La donna è stata individuata in zona Torretta Tusciano. È stata sanzionata con verbale di allontanamento e contestuale ordine di allontanamento e per ordinanza sindacale. La 35enne era già stata allontanata lo scorso 12 aprile dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato. Per questo motivo si è proceduto anche ad irrogare Proposta di Misura di Prevenzione al Questore di Salerno Ufficio Misure di Prevenzione.