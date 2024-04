Cava, 69enne travolta in via Salsano: ci sono due indagati Venerdì è prevista l’autopsia, uno dei mezzi non si era fermato per i soccorsi

Ci sono due indagati per la morte di Rosa Apicella, la 69enne di Cava de' Tirreni deceduta sabato a seguito di un investimento. L'ipotesi è di omicidio stradale. La donna era stata travolta in via Aniello Salsano, prima da un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato per prestare i soccorsi e, successivamente, da un'auto che ha subito arrestato la sua corsa.

Gli agenti della Polizia Locale di Cava de' Tirreni hanno passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e appurare le responsabilità. Al momento la Procura ha iscritto sul registro degli indagati le due persone che erano alla guida dei mezzi coinvolti nell'incidente. Nella giornata di venerdì è prevista l'autopsia che servirà a chiarire le cause del decesso.

L'incidente è avvenuto sabato mattina in via Aniello Salsano, nella frazione di Pregiato. La donna è stata colpita in pieno da un camion che, dopo averla investita, ha proseguito la sua corsa verso la strada che conduce ai Cappuccini. La donna è deceduta in ospedale a Salerno.