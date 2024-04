Ancora a fuoco l'ex discoteca "Camino Real": fiamme sulla litoranea nella notte Il sito ridotto a discarica a cielo aperto: negli ultimi anni roghi e danni frequenti

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno, che intorno a mezzanotte e mezza sono intervenuti sul litorale di Pontecagnano Faiano.

Ennesimo rogo per l'ex discoteca "Camino Real", da anni trasformata in discarica a cielo aperto e luogo di degrado, teatro frequente di incendi come quello di questa notte.

I caschi rossi salernitani sono intervenuti con un'autopompa più un'autobotte per domare le fiamme con l'utilizzo di estinguente schiumogeno. "Sporco lavoro" per i caschi rossi a causa della quantità e varietà dei materiali accumulati.