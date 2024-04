Spari nella notte contro un palazzo a Nocera Inferiore, si indaga Sul posto i carabinieri, è caccia agli autori del raid

Paura nella notte a Nocera Inferiore, spari sono stati uditi dai residenti di via Marco Nonio Baldo. Raggiunta un'abitazione al civico 57. Sarebbero almeno 6 i colpi d'arma da fuoco esplosi. Diverse le richieste di intervento giunte alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e dato il via alle indagini. E' caccia agli autori del raid, i militari stanno anche cercando di capire il movente, non si esclude alcuna pista. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.