Tentano di rubare ferro sulla linea ferroviaria Persano-Serre: tre arresti Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso

Lunedì notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Eboli hanno arrestato tre persone a Campagna per tentato furto aggravato in concorso. In particolare P.S, R.D.A. e G. F., secondo la ricostruzione effettuata dai militari avrebbero tentato di impossessarsi di materiale ferroso di Trenitalia depositato sulla linea ferroviaria Persano-Serre.