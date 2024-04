Acquisti online e clienti beffati: 14 indagati, sequestri per 1 milione e mezzo L'inchiesta di Procura e Guardia di finanza: due ai domiciliari. Nel mirino una società informatica

Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio: sono le accuse contestate - a vario titolo - a 14 persone, indagate nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno e condotta dalla Guardia di finanza del nucleo di polizia valutaria e dei comandi provinciali di Salerno, Napoli e Terni.

Il gip ha disposto i domiciliari per due persone (di cui una residente in Spagna) ed il sequestro di beni per circa un milione e mezzo di euro.

Nel mirino una società specializzata nella vendita online di prodotti informatici: le indagini sono partite dopo la richiesta di oltre 3mila 300 clienti di rimborso che non si erano visti consegnare i prodotti acquistati, per una cifra che sfiorava i 900mila euro. Somme mai restituite per incapienza patrimoniale dell'azienda.

Un sofisticato sistema criminale che avrebbe consentito agli indagati di utilizzare le somme di denaro per costituire nuove persone giuridiche e alimentare il giro d'affari illegale.

La Procura di Salerno ha contestato il fallimento doloso della società, grazie anche alla complicità di un commercialista, fino alla distrazione del patrimonio e la beffa per i creditori.