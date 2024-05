Investe e uccide con l'auto un 36enne in Litoranea: poi si costituisce L'uomo era fuggito via, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso

Si è recato in caserma per costituirsi l'uomo che ha investito e ucciso un 36enne marocchino che stava attraversando la strada in Litoranea a Eboli. A perdere la vita Othmane Qabili, domiciliato a Eboli. La persona che l'ha travolto è residente a Postiglione, non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato via. Ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.