Sarno avvia il piano di recupero del centro storico Il progetto di riqualificazione supervisionato dalla Federico II

Il Comune di Sarno avvia le attività tecnico-scientifiche necessarie alla redazione del Piano di Recupero del Centro Storico, strumento previsto dal PUC e indispensabile per superare l’attuale limite che consente in quest’area unicamente interventi di manutenzione. Il Piano permetterà di programmare interventi di rigenerazione urbana, dalla riqualificazione degli edifici fino alla realizzazione di nuove opere pubbliche come parcheggi e spazi pubblici.

Per garantire un lavoro fondato su analisi qualificate e metodologie innovative, l’Amministrazione Comunale ha affidato tali attività al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, già partner del Comune nell’ambito dell’Accordo Quadro di collaborazione, come fa sapere palazzo di città.

"La scelta della Federico II si basa sul valore aggiunto riconosciuto al sistema universitario: la capacità di sviluppare ricerca applicata, studi avanzati e attività multidisciplinari utili alla conoscenza del territorio e alla definizione di scenari progettuali condivisi. Tale collaborazione consente al Comune di beneficiare di competenze specialistiche e di un percorso di ricerca e approfondimento tecnico-scientifico dedicato al Centro Storico - si legge nella nota stampa dell'amministrazione -. Il Piano di Recupero permetterà inoltre di affrontare criticità del tessuto urbano, favorendo la riqualificazione delle parti degradate e delle aree incongrue, con l’obiettivo di restituire qualità e nuove opportunità al centro della città. Con questo intervento, Sarno avvia una fase nuova: un percorso di rigenerazione che valorizza il patrimonio storico, promuove sviluppo e migliora la vivibilità, restituendo identità e prospettive al Centro Storico".