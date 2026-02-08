Scomparso a Bologna, ore di angoscia per il 26enne Davide Proto Il giovane è uno studente di Lettere e Filosofia: l'allarme lanciato dai familiari

Sono ore di angoscia per i familiari e gli amici di Davide Proto, un 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna che da sabato 7 febbraio è scomparso dal capoluogo emiliano e non sta dando più sue notizie ad amici e familiari.

Proprio la famiglia ha attivato le ricerche, invitando chiunque abbia notizie a contattare il 112 o l'associazione "Penelope". Davide è alto un metro e 80 e pesa 65 chili. È anche membro del direttivo del Cassero, centro culturale e politico Lgbtqi+ di Bologna, che pure si sta mobilitando ovunque per trovarlo. I

l ragazzo ha nel cuore Berlino e anche lì la famiglia lo sta cercando. È stata diffusa una sua foto, per consentire a chiunque lo avvisti di dare informazioni utili ai familiari, che stanno vivendo ore di grande preoccupazione non avendo avuto più notizie di Davide.