Follia a Cava de’ Tirreni, tensione tra giovani: sassi contro un bus Danneggiato il vetro del mezzo

Tensione nel pomeriggio alla stazione di Cava de' Tirreni dove un pullman di linea è stato oggetto di una fitta sassaiola che ha provocato danni ingenti al mezzo. Lo "scontro", secondo quanto denunciato dai sindacati, ha visto protagonisti due gruppi di giovani. Alcuni di questi sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che ora sono al lavoro per provare a risalire ai responsabili. Quanto accaduto a Cava, purtroppo, è soltanto l'ultimo episodio di violenza ai danni dei pullman del trasporto pubblico locale. Sabato ad Amalfi era stato un turista a dare in escandescenza, danneggiando la porta di un bus della Sita sul quale non era potuto salire a causa del sovraffollamento. I sindacati hanno chiesto la convocazione di un tavolo in Prefettura per discutere del fenomeno e mettere in campo le opportune contromisure.