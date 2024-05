Incendio a Pagani: in fiamme una baracca vicino a delle case Paura e malori tra i residenti, intervengono i vigili del fuoco

Paura ieri sera a Pagani, in via Filettine intorno alle 20, per un incendio divampato all'interno di una baracca in lamiere zincate, adibite a deposito e adiacente a delle abitazioni. Le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, che fuoriuscivano dalla porta chiusa, hanno spinto i residenti del posto ad allertare i Vigili del Fuoco.

L'intervento

I caschi rossi sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Nocera Inferiore e un'autobotte. È stato necessario aprire la porta con un mototroncatore per poter accedere all'interno della struttura. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 a causa di alcuni malori che hanno colpito dei residenti del posto.