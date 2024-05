Ruba in un supermercato e aggredisce la sicurezza: arrestato uno straniero E' successo a Salerno, in azione la polizia

Un uomo è stato arrestato il 7 maggio scorso a Salerno per aver rubato in un supermercato. Lo straniero avrebbe tentato di fuggire via aggredendo anche il personale della sicurezza.

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale ha proceduto all’arresto di un cittadino georgiano per il reato di rapina impropria, secondo la polizia l’indagato si sarebbe impossessato della merce, per un valore di 167 euro, in un supermercato Lidl, nascondendola all’interno di uno zaino. Si sarebbe poi dato alla fuga aggredendo con spintoni e calci il personale di sicurezza.