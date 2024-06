Il Festival del teatro italiano di Barcellona parla salernitano L'evento prenderà nuovamente il via sotto la direzione artistica di Luca Galdi

Il Festival del Teatro Italiano di Barcellona torna quest'estate con la sua seconda edizione offrendo una stagione ricca di spettacoli, musica ed eventi culturali. Dal 3 giugno al 9 luglio 2024, Barcellona si prepara ad accogliere questo festival organizzato dalla Compagnia Teatrale Italiana di Barcellona, sotto la direzione artistica del salernitano Luca Galdi.

L'obiettivo è ripetere il successo della prima edizione, con una programmazione diversificata e di qualità per tutti gli amanti del teatro e della cultura. Con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura, i primi due eventi sono già andati sold-out, dimostrando il crescente interesse per il teatro italiano a Barcellona. Il direttore artistico Luca Galdi, formatosi nell’accademia teatrale di Gaetano Stella, si è mostrato soddisfatto dell'accoglienza del festival: "Siamo felici di vedere la risposta entusiastica del pubblico alla nostra programmazione di quest'anno. Le rappresentazioni esaurite durante le prime settimane sono una testimonianza del crescente interesse per il teatro italiano a Barcellona. Quest’anno avremo ospite una compagnia teatrale di Cava, in cui recitano due amici salernitani di lunga data. Questo mi inorgoglisce ancor di più".

Galdi, nato e cresciuto a Salerno, ha anche annunciato piani entusiasmanti per il futuro della compagnia: "A fine settembre, espanderemo la nostra offerta con il lancio di nuovi corsi di teatro. Quest'anno, siamo felici di aprire le porte ai bambini, offrendo corsi appositamente adattati a loro. Le nostre lezioni saranno tenute esclusivamente in italiano e saranno aperte a tutti gli amanti della cultura e della lingua italiana, indipendentemente dal loro livello o nazionalità".

Il Festival del Teatro Italiano presenterà diverse opere di rilievo al Teatro Golems, situato in Carrer Sant Lluis 64. Tutti gli spettacoli saranno in italiano:

Martedì 25 giugno, ore 20:00: "Ditegli sempre di sì", una produzione della Compagnia Teatrale Italiana di Barcellona sotto la direzione di Luca Galdi.

Martedì 2 luglio, ore 20:00: "Una difficile commedia", prodotta da Luci della Ribalta e diretta dal cavese Guglielmo Lipari . L’opera dopo aver riscosso un grande successo in città come Milano, Roma e Napoli, ora sbarca in Spagna.

L'Off Festival continuerà a offrire eventi emozionanti: