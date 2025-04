Salernitana, notte di valutazioni: la situazione per la panchina Il club pronto a dire addio a Breda solo se avrà un'alternativa importante. La corsa è a tre

Domenica di riflessioni, fino a notte fonda. La Salernitana va verso il cambio di rotta in panchina. Roberto Breda è appeso ad un filo ma il club sarebbe intenzionato a comunicare l’esonero al tecnico trevigiano solo se in possesso di un’alternativa ritenuta all’altezza per il momento complicatissimo. Tre i nomi al vaglio del club: Giuseppe Iachini, Pasquale Marino e Davide Ballardini. L’ordine è legato a quella che è la preferenza, come raccolto in serata.

Iachini è stato il primo vero sondaggio effettuato nel pomeriggio. Mentre la Sampdoria cadeva a La Spezia, il club granata ha approfondito i contatti con il tecnico con il “berretto”. Il testa a testa con i doriani però è tutto da decifrare, con Iachini che conosce già l’ambiente ligure, pronto a dare uno scossone esonerando in giornata Semplici. Così, la Salernitana ha deciso anche di sondare in serata la pista Marino. L’allenatore siciliano sarebbe pronto a proiettarsi nella missione granata ma serve il placet definitivo. In questa lunga mattinata è attesa una decisione. Nel pomeriggio è in programma la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di sabato con il Sudtirol. Da capire come e con chi inizierà la marcia d’avvicinamento ad una sfida che è vitale per i colori granata.