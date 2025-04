Salernitana, panchina al bivio: affondo per Iachini Anche la Samp però sul tecnico. Il club granata prova a stringere

La vittoria dello Spezia sulla Sampdoria lascia a due punti la zona playout e riaccende le speranze. Contestualmente però, per i doriani si apre ufficialmente la crisi tecnica che fa rima con quella della Salernitana. Perché Giuseppe Iachini, primo nome per la panchina granata, ora è anche il grande ex al quale i blucerchiati vorrebbero affidarsi. Contatti febbrili, con la Salernitana che in queste ore avrebbe rotto gli indugi e avrebbe scelto il tecnico col berretto per provare la rimonta salvezza.

La decisione è di Iervolino e Milan, in contatto in questi minuti per una prima riflessione. Si stringe per il nome, si cerca l’accordo per poi formalizzare il ribaltone. In seconda fila Ballardini e Marino. Solo a giochi fatti, la Salernitana comunicherà a Roberto Breda l’esonero. Altrimenti, se le candidature non dovessero convincere, si ripartirà ancora dal tecnico trevigiano. Successivamente si valuterà anche la posizione di Marco Valentini, non centrale nella scelta del nuovo tecnico.