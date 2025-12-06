Salernitana-Trapani, Raffaele: "Nessun alibi, ora dobbiamo dimostrare chi siamo"

L'allenatore della Bersagliera: "Ho percepito voglia di reagire, il pubblico ci aiuterà"

Salerno.  

Niente alibi. Giuseppe Raffaele tira dritto, archivia Benevento come un incidente di percorso e punta al Trapani. Dopo la fiducia di Iervolino e Faggiano, ora il tecnico della Salernitana pretende risposte dalla sua squadra, come ribadito nella nota prepartita consegnata al sito ufficiale del club: "Sappiamo cosa dobbiamo fare domani per dimostrare che quello del Vigorito è un incidente di percorso. Ho già detto che mi aspetto una reazione da uomini da parte del gruppo e sono sicuro che sarà così, da quel che ho visto in allenamento. Ci siamo confrontati in settimana e l’unità d’intenti non manca: ho percepito grande voglia di reagire e di fare i fatti per riprenderci tutte le cose buone costruite finora nel nostro percorso. – dice l’allenatore granata alla vigilia – Non sarà una partita semplice perché il Trapani ha una rosa di tutto rispetto. Se non fosse per la pesante penalizzazione in classifica, sarebbe a ridosso del podio e scenderà in campo sicuramente con aggressività. Noi dovremmo mettercene di più, con le giuste dosi, aggiungendo l’attenzione che è mancata visibilmente dopo i primi 40′ di Benevento”.

I segnali arrivati in settimana fanno ben sperare il tecnico granata: "Non devono esserci alibi di nessun tipo: la grande fiducia che la proprietà ripone nei nostri confronti e la responsabilità di tornare a giocare davanti al nostro pubblico devono darci ancora più forza e concentrazione. I ragazzi devono stare sereni come lo sono stati in settimana. Hanno reagito lavorando con grande intensità e dimostrando che tengono tantissimo a questa maglia”.

Il mercato regala Longobardi: “Avremo a disposizione un elemento in più che ha già una prima parte di stagione nelle gambe ed è arruolabile a tutti gli effetti. Può darci una mano, si è allenato bene al pari di tutti gli altri ragazzi”. Out Frascatore: “Purtroppo abbiamo ancora qualche acciacco. Si è fermato Frascatore, verificheremo nei prossimi giorni le sue condizioni. 

