Salernitana-Trapani, i convocati di Raffaele: c'è un forfait in extremis

Un nuovo arrivo ma anche un forfait dell'ultim'ora. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha reso noto la lista dei convocati per Salernitana-Trapani. Prima chiamata per Longobardi: l'esterno prende il numero 28 e spera in una chance dal primo minuto. Ritorna tra i disponibili Tascone. Out Frascatore: il difensore si ferma per un problema fisico, risentimento muscolare rimediato nella rifinitura. Insieme a lui assente anche Cabianca.
Di seguito, la lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 28 Longobardi, 33 Anastasio;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris.