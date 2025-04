Vincenzo Napoli è il nuovo presidente della Provincia di Salerno “Orgoglioso del consenso ricevuto”. E il Pd rilancia: “Grande affermazione”

Il Partito Democratico si conferma alla guida della Provincia di Salerno. Vincenzo Napoli è il nuovo presidente, ha battuto il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi.

"Sono felice ed orgoglioso dell'ampio consenso espresso dai colleghi sindaci ed amministratori. Questo voto dimostra una profonda condivisione programmatica ed unità d'intenti da parte di tutte le forze della maggioranza di centro sinistra a Palazzo Sant'Agostino - ha detto il neo presidente Napoli -. Sono profondamente grato a tutti e ciascuno per la fiducia espressa con il voto. Svolgerò questo nuovo incarico con grande entusiasmo, determinazione e spirito di servizio. Lavoreremo insieme con la Giunta ed il Consiglio con la massima energia al servizio dello comunità e dei territori per lo sviluppo ed il lavoro, la formazione e la cultura, le infrastrutture e la mobilità. la sicurezza e l'innovazione".

Buon lavoro al neo presidente è stato augurato anche dal Pd provinciale. "Buon lavoro al neo Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli. Il massiccio e compatto consenso manifestato dai sindaci e dagli amministratori del Partito Democratico e del centro sinistra conferma ancora una volta il ruolo guida del Partito Democratico in tutto il territorio provinciale. Esprimiamo profonda gratitudine a tutti gli elettori per la mobilitazione ed il suffragio espresso. L'elezione di Vincenzo Napoli è di alto profilo istituzionale ed amministrativo. Insieme alla squadra di governo e con il supporto dei consiglieri saranno portati avanti tutti i programmi per la crescita di tutta la grande provincia salernitana. Ogni territorio avrà la giusta attenzione ed opportunità. Andiamo avanti con forza per garantire il buon governo e costruire nelle Istituzioni e nel Paese una forte alternativa alla Destra che sta mettendo in ginocchio l'Italia ed il Meridione".

Domani mattina, lunedì 7 aprile, alle ore 9.45, a Palazzo Sant'Agostino si terrà la conferenza stampa del neo presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli. Sarà presente l'on.Piero De Luca e il segretario provinciale del PD, Vincenzo Luciano.