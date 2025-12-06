Salernitana, De Luca: "Speriamo riprenda il suo cammino con un Arechi nuovo" Le parole del Governatore: "Avere il club in categorie superiori è fondamentale"

Una battuta sulla Salernitana e sul restyling dello stadio Arechi. Vincenzo De Luca non perde il sorriso. Al termine dell’inaugurazione dell’albero di Natale in Piazza Portanova, uno dei momenti più attesi dell’evento “Luci d’Artista”, il Governatore della Regione Campania ha trovato il modo anche per scherzare sul momento del club granata: “Augurio al club? Siccome stiamo realizzando lo stadio nuovo, auguriamoci che possa esserci la Salernitana altrimenti resto solo io con lo stadio, poi la cosa non va bene (sorride, nda). L’augurio a tutti gli sportivi salernitani è quello di vedere presto la Salernitana riprendere il suo cammino. E’ un aspetto importante per tanti motivi riavere la Salernitana nelle categorie superiori”.