Luci d'artista, Salerno accende il maxi albero di Natale in Piazza Portanova All'evento anche De Luca, che ha sottolineato gli impegni per quartieri, turismo e sicurezza

Vincenzo De Luca e Vincenzo Napoli hanno inaugurato l'albero di Natale di Piazza Portanova. La mega installazione, come da tradizione, si è illuminata a ridosso della festività dell'Immacolata.

Punto di riferimento per i tanti visitatori che vengo a Salerno per le Luci d'artista, anche quest'anno l'albero si è confermata una delle installazioni più apprezzate e fotografate dai turisti.

A margine dell'inaugurazione De Luca ha sottolineato l'impegno per rendere la città di cui è stato sindaco sempre più un punto di riferimento per chi si sposta durante le festività natalizie, ribadendo al contempo la necessità di continuare ad investire sul fronte della sicurezza nei quartieri e dell'educazione contro la violenza di genere.

Soddisfatto anche il sindaco Vincenzo Napoli, che ha rivendicato quanto Salerno sia sempre punto di riferimento per i visitatori, grazie proprio alle Luci d'artista.