"Micro azioni natalizie", ecco le iniziative del Centro servizi volontariato L'edizione di quest'anno segna un record di partecipazione con 146 realtà coinvolte

Il periodo natalizio si accende di solidarietà nella provincia di Salerno grazie alla nuova edizione delle Micro Azioni Natalizie (MAN) 2025, l'iniziativa promossa da Sodalis CSV Salerno (Centro Servizi per il Volontariato).

L'edizione di quest'anno segna un record di partecipazione e un impegno capillare sul territorio: ben 146 Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono state coinvolte nella realizzazione di un ricco calendario di eventi che animerà 49 Comuni della provincia di Salerno.

L’obiettivo è combattere l'isolamento e diffondere la cultura del volontariato: infatti le Micro Azioni Natalizie non sono solo una serie di eventi, ma una strategia di prossimità e cittadinanza attiva che mira a raggiungere e sostenere le persone in situazioni di maggiore fragilità. Il dato più significativo delle MAN 2025 è l'ampiezza del coinvolgimento: 146 organizzazioni di varia natura (ODV, APS, e altri ETS) lavoreranno in rete, coprendo quasi metà dei comuni della provincia. Questo sforzo congiunto garantisce che il messaggio e l'aiuto della solidarietà raggiungano anche i centri più piccoli, trasformando il periodo natalizio in un'occasione di coesione comunitaria.

L’iniziativa ha preso il via il 5 dicembre (Giornata internazionale del Volontariato) che quest’anno si caratterizza con il motto “Every Contribution Matters” ovvero che ogni contributo – piccolo o grande – può produrre cambiamenti significativi. Questo è proprio lo spirito delle Micro Azioni Natalizie.

Le iniziative in programma spaziano da momenti di gioia e inclusione a interventi di sostegno concreto:

Laboratori creativi e attività ricreative per bambini e ragazzi.

Distribuzione di generi alimentari e giocattoli a famiglie e minori in difficoltà, come nell'ambito dell'iniziativa "Giocattolo Sospeso".

Momenti di animazione e socializzazione in piazze, centri di accoglienza e corsie ospedaliere per portare un sorriso a chi vive in isolamento.

Mercatini solidali per sostenere le future attività delle associazioni

Il Ruolo di Sodalis CSV Salerno

Sodalis CSV Salerno supporta attivamente le associazioni proponenti, fornendo servizi essenziali che vanno oltre il mero sostegno economico. Tra i servizi offerti:

Supporto logistico con materiali e attrezzature.

Sostegno alla promozione e divulgazione degli eventi attraverso i canali di comunicazione del Centro Servizi.

Fornitura di materiali specifici come alimenti, giocattoli e prodotti per l'infanzia, a seconda delle esigenze delle singole Micro Azioni.

Le Micro Azioni Natalizie 2025 si confermano dunque un modello virtuoso di welfare comunitario, dove la collaborazione tra volontariato, Terzo Settore e cittadini genera un impatto positivo e duraturo sul benessere dell'intera provincia salernitana.