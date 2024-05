Baronissi, market della droga in casa: arrestato un 32enne I militari hanno rinvenuto anche quattro pasticche di ecstasy

Un 32enne è stato tratto in arresto la scorsa notte a Baronissi dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. L'uomo è ritenuto responsabile di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente". I carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno provveduto a perquisire il 32enne, rinvenendo nella sua disponibilità hashish e crack per un peso complessivo di 2,36 grammi circa. I successivi controlli estesi all'abitazione dell'arrestato hanno consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina per un peso complessivo di 73,2 grammi circa nonché 4 pasticche di ecstasy, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio.