Nasconde l'hashish negli slip: arrestato straniero a Battipaglia In azione la polizia

Il 17 maggio scorso il commisariato di Battipaglia ha proceduto all'arresto di M.L.M. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo straniero, in seguito alla perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di 102 grammi di hashish, erano nascosti negli slip.