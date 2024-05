Scafati, morto sul lavoro a 21 anni: indagate cinque persone La Procura di Nocera Inferiore in mattinata conferirà l'incarico per l'autopsia

Cinque persone risultano indagate per la morte di Alessandro Panariello, il 21enne deceduto venerdì a Scafati a seguito di un incidente sul lavoro. Il giovane, che stava lavorando in un palazzo, era stato colpito mortalmente da una lastra d'acciaio caduta da una carrucola che stava sollevando. In giornata la Procura di Nocera Inferiore conferirà l'incarico al medico legale che dovrà effettuare l'autopsia. La madre e la compagna del 21enne, intanto, hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Scafati, spiegando che il giovane lavorava da tempo a nero per la ditta edile.