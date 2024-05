Schianto sulla Lungomare tra cinque auto e uno scooter: tre persone ferite Traffico in tilt per lungo tempo

Per fortuna non ci sono stati gravi conseguenze ma solo tanta paura sul Lungomare Colombo di Salerno, dove - per cause in corso di accertamento - cinque vetture ed uno scooter si sono scontrate.

L'incidente a poca distanza dal distributore di benzina: scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le ambulanze del 118.

Tre le persone ferite, per fortuna non in maniera grava. Si lavora per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha mandato in tilt la circolazione.