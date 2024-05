Salerno, 53enne trovato morto in spiaggia: disposta l'autopsia La famiglia non aveva notizie da ieri, indagini in corso della Squadra Mobile

La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause della morte del 53enne di Avellino che questa mattina è stato trovato senza vita su di una spiaggia del Lungomare di Salerno. Da un primo esame esterno effettuato dal medico legale, sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni tangibili che possano far pensare ad una morte per cause violente. Il magistrato ha comunque disposto l'autopsia per appurare in maniera certa le cause del decesso.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno ipotizzano che il cadavere possa essere arrivato a riva da mare e che il decesso sia compatibile o con un malore o con un gesto estremo.

Da quanto si apprende l'uomo si era allontanato da casa da qualche ora e la famiglia non aveva sue notizie da ieri. Gli investigatori attendono gli esiti dell'esame autoptico per poter avere un quadro più chiaro sull'intera vicenda. L'allarme è scattato questa mattina quando alcuni passanti hanno notato il cadavere che gallegiava quasi a riva, sulla spiaggia del Lungomare Trieste, tra i quartieri di Torrione e Pastena, nella zona orientale della città. Subito sono stati allertati soccorritori e forze dell'ordine che, purtroppo, al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.