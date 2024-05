Baby gang a Piazza della Libertà, De Luca: "Episodio grave e intollerabile" L'episodio raccontato dal governatore: mi auguro che le forze dell'ordine becchino questi farabutti

"Ho segnalato ieri al Prefetto di Salerno un episodio grave avvenuto sabato sera alle 11:30 a Piazza della Libertà: una baby gang, un gruppo di ragazzini di 16 anni, ha aggredito un ragazzo mettendo in atto un'azione di una violenza inimmaginabile. Alcuni di questi imbecilli hanno messo poi sui loro profili social le loro immagini con le pistole in mano. Vorrei fare appello ai genitori ad avere un controllo più attento: parliamo di ragazzini di 16 anni che vivono evidentemente in famiglie dove i genitori sono più imbecilli dei figli". Lo ha fatto sapere il presidente Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social settimanale.

"Ho visto un'altra immagine di questo gruppo di farabuttelli che si facevano fotografare avendo alle spalle il logo 'Acab' che è un oltraggio, un'offesa alle forze dell'ordine. Mi permetto di sollecitare le forze dell'ordine a fare un intervento di vigilanza notturno e intanto a prendere questi farabutti assicurandoli alla legge e, se necessario, alle patrie galere. Prima lo facciamo meglio è, è intollerabile quello che è accaduto", conclude De Luca.