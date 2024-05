Caggiano, trovato morto l'anziano che risultava disperso da ieri mattina Il decesso potrebbe essere sopraggiunto a seguito di un incidente con il trattore

Un 91enne di Caggiano ha perso la vita a seguito di un incidente con il trattore. Il corpo è stato rinvenuto in località Bosco, nel corso delle ricerche che erano partite già nella giornata di ieri. L'uomo, infatti, ieri era stato avvistato per l'ultima volta a bordo del mezzo agricolo, nei pressi della sua abitazione. Poi se ne erano perse le tracce. Il Comune di Caggiano, insieme a protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco aveva attivato le ricerche, effettiate anche con l'ausilio di un elicottero dei caschi rossi ed un drone termico della protezione civile. Ma questa mattina è stata fatta la tragica scoperta. Non è da escludere che il decesso del 91enne sia stato provocato dal ribaltamento del trattore.

A dare notizia del decesso è stato il Comune di Caggiano. "Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche del nostro anziano concittadino scomparso da sabato mattina. Il corpo è stato ritrovato in località Bosco. Probabile un incidente con il proprio trattore. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Ringraziamo i carabinieri, i vigili del fuoco,i tanti volontari della protezione civile per l'impegno profuso e con tutti i mezzi a disposizione nella vana ricerca del disperso".