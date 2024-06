Tragedia a Montecorvino Rovella: 65enne muore schiacciato dal suo trattore Inutili i soccorsi, sul posto anche i vigili del fuoco per liberare la salma

Tragedia questa mattina a Montecorvino Rovella, intorno alle 8.30. Un 65enne, proprietario di un'azienda agricola, è morto schiacciato dal suo trattore, è successo in località Macchia.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. Per liberare il corpo del malcapitato si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco arrivati sul luogo dell'incidente supportati da un'autogru della sede centrale di Salerno.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Da una prima ipotesi pare che il pesante mezzo si sia ribaltato e abbia travolto il 65enne in seguito al cedimento del terreno sul quale si trovava. Dolore nella comunità dove la vittima era molto conosciuta.