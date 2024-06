Beccato dai carabinieri mentre picchia la moglie: arrestato 46enne L'uomo è stato posto ai domiciliari

Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri per maltramenti contro familiari o conviventi. L'uomo di Nocera Inferiore è finito in manette. I militari della locale Stazione, con l’ausilio di quelli della Stazione di Nocera Superiore, sono stati allertati da una segnalazione al 112, sono intervenuti presso l’abitazione dell’indagato bloccandolo proprio mentre stava picchiando la compagna che ha raccontato ai carabinieri di ulteriori violenze già verificatesi in altre circostanze. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.