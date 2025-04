Telestroke: due giorni all’Asl Salerno per celebrare il primo anno di attività Prende il via il percorso di Lean & Value Base Healthcare dell’Asl Salerno

Si è tenuto presso la sala blu della Direzione Generale a Salerno, l’evento sullo stato dell’arte della Telestroke.

Nella due giorni aziendale sono state evidenziate le opportunità che questo modello organizzativo - fortemente voluto dal Direttore Generale della Asl e Vicepresidente nazionale di Federsanità, l’ing. Gennaro Sosto - sta mettendo in campo per offrire equità di prestazioni per la rete stroke ai cittadini su tutto il territorio provinciale.

La Telestroke, nell’ultimo anno, è stata inserita nel nuovo piano della Regione Campania come best practice in grado di abbinare la telemedicina alle competenze dei professionisti dell’Asl. Ribadito anche il ruolo del Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera quale HUB della rete e Stroke Unit di secondo livello per la malattia cerebrovascolare acuta.

Le dichiarazioni del direttore Gennaro Sosto

“Un momento di confronto sull’innovazione organizzativa che caratterizza l’azione della Asl Salerno, prima in Italia a sperimentare su un territorio così vasto la telemedicina applicata alla malattia cerebrovascolare acuta” ha ribadito il Direttore Gennaro Sosto. “Un grande ringraziamento va alla passione e alla lungimiranza di tutti i professionisti aziendali che hanno raccolto e vinto la sfida sulla realizzazione della Telestroke, che oggi garantisce cure tempestive e appropriate in una delle province più estese e popolose d’Italia” - continua Sosto - “miglioriamo i processi introducendo nei reparti metodologie lean e value bases, orientate alla generazione del valore potendo contare sull’Hub di secondo livello, sugli spoke e sulla Telestroke”.

I professionisti aziendali, accompagnati dai direttori dipartimentali Fernando Chiumiento, Andrea Manto e Antonello D’Andrea, insieme a Francesca Perrina (ingegneria clinica dell’Asl) e a Teresa Cuomo (UOC di Neurologia), hanno analizzato i dati del primo anno, confrontandosi con i Pronto Soccorso e con il 118 sui numeri dei pazienti trattati, verificando i casi di successo e l’impatto sul territorio.

Presente la Direzione Strategica, oltre che tutti i Direttori dei Presidi Ospedalieri aziendali, i Direttori delle Radiologie e delle Neuroradiologie, dei Pronto Soccorso e della rete dell’emergenza urgenza. A tutti è stata consegnata la targa “informativa” che verrà affissa all’ingresso dei reparti che compongono la rete Telestroke dell’Asl Salerno.

Ulteriore novità è stata infatti quella dell’avvio del percorso di Lean e Value Based Healtcare management, coordinato da Andrea Manto - direttore del dipartimento aziendale di diagnostica per immagini - che vedrà impegnati i professionisti aziendali nei prossimi mesi. L’Asl Salerno, con la Telestroke, entra quindi a pieno titolo nel Value - Based Healthcare Italian Center, primo network nazionale che punta a favorire lo sviluppo delle condizioni culturali e di sistema per la creazione e l’implementazione di un modello di assistenza sanitaria orientato alla generazione di valore.