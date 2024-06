Scoperti e denunciati dalla Finanza due "compro oro" abusivi Le fiamme gialle hanno sequestrato gioielli per 50mila euro

La Guardia di finanza di Salerno ha scoperto due "compro oro" abusivi. Sequestrati gioielli per un valore di 50mila euro. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, ha portato alla denuncia dei titolari di due attività commerciali.

Secondo l'accusa, erano sprovvisti dell'autorizzazione previste per la compravendita dei preziosi. Le fiamme gialle hanno contestato ai "compro oro" la mancata iscrizione nel registro delll'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam).

Quando i militari delle Fiamme Gialle hanno raggiunto i locali commerciali hanno appurato che la conduzione dei compro oro era tenuta dagli indagati in violazione delle norme di settore.