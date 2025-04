A Vallo della Lucania evento per riscoprire le radici migratorie della comunità Percorso di condivisione di racconti, memorie e testimonianze dirette

Vallo della Lucania si prepara ad accogliere un evento culturale di grande valore simbolico e sociale: lunedì 7 aprile, alle ore 16.30, si terrà un incontro dedicato all’esplorazione delle esperienze migratorie che hanno segnato la storia e l’identità del territorio.

L’iniziativa rientra nel progetto “Le Radici di Vallo della Lucania” e mira a valorizzare il vissuto delle tante famiglie che, nel corso dei decenni, hanno affrontato il fenomeno dell’emigrazione. L’obiettivo è promuovere una maggiore comprensione delle dinamiche culturali, antropologiche e sociali legate ai processi migratori che hanno trasformato – e continuano a trasformare – il tessuto della comunità vallese.

Attraverso metodologie narrative e partecipative, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso di condivisione di racconti, memorie e testimonianze dirette. Le storie raccolte andranno a costituire un patrimonio collettivo di grande valore, inteso come bene culturale immateriale e come strumento prezioso per la conservazione della memoria storica locale.

L’evento sarà un’occasione per riscoprire, insieme, l’anima di una comunità che ha saputo affrontare partenze, distacchi e ritorni, rielaborando nel tempo la propria identità in relazione al mondo.