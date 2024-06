In auto con dosi di crack, tentano la fuga ma vengono rintracciati e arrestati Nel mirino della Guardia di finanza due giovani poco più che ventenni

La Guardia di finanza di Nocera ha arrestato due giovani, poco più che ventenni, durante un servizio di controllo del territorio da parte della compagnia di Cava de' Tirreni.

Gli indagati, a bordo di una Panda, hanno ignorato l'alt ad un posto di controllo provando a darsi alla fuga anche con manovre spericolate. Il passeggero ha anche lanciato dal finestrino una bustina con 20 dosi di crack.

L'auto è stata poi localizzata a Nocera Inferiore e lì sottoposta a controlli: i militari hanno trovato altre 5 dosi di crack e 480 euro in contanti.

Per entrambi sono scattati i domiciliari: dopo il processo per direttissima, un arresto è stato confermato e un'altra misura è stata attenutata in obbligo di dimora nel Comune di residenza.