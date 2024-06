Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la vetrina di un negozio Un altro grave incidente stradale nella notte: intervento di 118 e Vigili del fuoco

Poteva avere conseguenze ben peggiori il grave incidente stradale avvenuto in piena notte a Salerno, in via Trento, all'altezza del civico 111.

Poco dopo le 4, infatti, per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo del veicolo, andandosi a schiantare contro la vetrina di un negozio di abbigliamento.

L'impatto è stato molto violento ed ha svegliato anche le persone che abitano nella zona del sinistro. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall'abitacolo, per affidarlo alle cure del 118. L'autista, per fortuna, ha riportato ferite non gravi.

Sull'episodio indaga la Polizia, intervenuta sul posto per i rilievi.