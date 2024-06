Tragico incidente stradale a Cava, muore un minorenne in scooter Fatale lo scontro con un altro veicolo: ferito l'amico che era in sella con lui

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. E ancora una volta si piange una giovanissima vita.

In serata, a Cava de' Tirreni, ha perso la vita un minorenne che era in sella ad uno scooter. Fatale l'impatto con un altro veicolo in via XXV luglio, a poca distanza dalla stazione ferroviaria.

L'impatto non ha lasciato scampo al ragazzino: l'amico che era con lui è rimasto ferito. La vittima, stando a quanto risulta, era originaria di Castel San Giorgio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell'ordine, per i rilievi e ricostruire la dinamica della tragedia.